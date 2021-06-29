Новыми квартирами обеспечили еще 481 жителя аварийных домов Подмосковья

Еще 481 жителя Подмосковья переселили из аварийных домов с начала года. Современные квартиры выдали по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, с января переселили 192 семьи.

В топ-3 по переселению вошли Сергиев Посад, Волоколамск и Щелково Владимир Локтев.

Комфортными квартирами обеспечили жителей 15 округов. Это Егорьевск, Ступино, Электросталь, Дмитров, Одинцово, Руза, Пушкино, Орехово-Зуево, Наро-Фоминск, Богородский, Сергиев Посад, Волоколамск и Щелково.

До конца года по президентскому проекту переселят более 1,3 тысячи семей, а это 2,9 тысячи человек.

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