Надежный дом для всех. Реновацию в Подмосковье начнут с 4 округов

Реновацию в Подмосковье начнут с Балашихи, Пушкино, Королева и Раменского. Регион и Фонд ЖКХ подписали соглашение, которое поможет переселить из аварийных домов и бараков 2,5 тысячи человек. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что цель — обеспечить комфортными условиями как можно больше жителей.

Но это не просто стройка, а программа комплексного развития. Жилье будут создавать уже с парковками, школами, детскими площадками.

Глава Подмосковья назвал партнерство с Фондом ЖКХ важным для области. По его словам, уже есть полное взаимопонимание о том, какие шаги помогут решить проблемы с ветхим жильем.

К сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное, ветхое жилье. Эту проблему надо решать. И президент в своем послании очень четко обозначил динамику решения вопроса Андрей Воробьев.

Воробьев добавил, что соглашение с Фондом ЖКХ даст новые возможности и ресурсы.

«Первый блок — это аварийное жилье. И мы работаем давно — дальше решаем проблемы. Хотелось бы еще более динамично эту программу реализовывать. Часто все регионы и Московская область упираются в ресурсы. Тем не менее программа идет. И здесь есть полное взаимопонимание», — объяснил губернатор.

Он рассказал, что вторая часть вопроса — ветхое жилье. Решить проблему поможет закон о реновации.

Со стороны фонда документ подписал генеральный директор государственной корпорации Константин Цицин. Он отметил, что принятый в конце 2020 года закон о комплексном развитии территорий подразумевает прежде всего расселение жителей из аварийных домов.

Таких у нас достаточно много по всей стране. И общий эффект соглашения связан с развитием жилищного строительства в том числе. Если по программе, мы предполагаем, четыре округа области войдут, мы расселим около 2,5 тысячи человек Константин Цицин.

За 2021-й и 2022-й в Подмосковье запланировали приступить к пяти проектам комплексного развития территорий в Балашихе, Королеве, Пушкино, Раменском. Это поможет переселить около 2,5 тысячи человек из аварийных домов.

Еще одной важной стороной соглашения станет строительство социальных объектов. По программе может появиться около 33 таких построек — детских садов, школ, поликлиник.

Проекты должны разработать до конца следующего года, а само строительство завершат к 2045-му. Параллельно власти начнут разрабатывать планы о реновации других территорий области.