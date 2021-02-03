Подмосковье расширит посевные земли почти до 580 тысяч гектаров в 2021 году

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. По его словам, посевная площадь вырастет на 46,5 тысячи гектаров.

Это на 46,46 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. То есть мы прибавляем 9% Сергей Воскресенский.

Выделенные земли отдадут под урожай зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Уже сейчас в Подмосковье формируют структуру площадей под посев и обновляют сельскохозяйственную технику.

«Планируется провести известкование на 20 тысячах гектаров земли. Это процесс внесения в грунт специальных добавок для снижения уровня кислотности», — подчеркнул Воскресенский.

В результате это повысит плодородие почвы. По словам Сергея Воскресенского, активнее всего к весеннему посеву готовятся в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах, Дмитрове и Ступине.

Ранее он рассказал, что коровы на фермах Московской области стали давать на 5% больше молока.