Коровы на подмосковных фермах стали давать на 5% больше молока

В их числе поддержка племенного животноводства в регионе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Во всех категориях хозяйств отмечается уже стабильный рост молочной продуктивности коров Сергей Воскресенский.

Например, в прошлом году каждая корова давала по 7,3 тысячи килограммов молока, а в этом — уже по 7,7 тысячи. За пять лет продуктивность животных вросла на 26%.

«В нынешнем году ожидается сохранение динамики стабильного роста производственных показателей», — сказал Воскресенский.

Он объяснил, что Подмосковью удастся достичь этого благодаря планомерному развитию сельского хозяйства, инвестиционным проектам и строительству новых ферм.