26 января 2021, 12:00
Коровы на подмосковных фермах стали давать на 5% больше молока
Коровы, содержащиеся на фермах в Подмосковье, стали давать на 5% больше молока, чем в прошлом году. Этому способствовало несколько факторов.
В их числе поддержка племенного животноводства в регионе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Во всех категориях хозяйств отмечается уже стабильный рост молочной продуктивности коров
Сергей Воскресенский.
Например, в прошлом году каждая корова давала по 7,3 тысячи килограммов молока, а в этом — уже по 7,7 тысячи. За пять лет продуктивность животных вросла на 26%.
«В нынешнем году ожидается сохранение динамики стабильного роста производственных показателей», — сказал Воскресенский.
Он объяснил, что Подмосковью удастся достичь этого благодаря планомерному развитию сельского хозяйства, инвестиционным проектам и строительству новых ферм.