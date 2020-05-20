Подмосковный Зарайск в этом году стал лидером посева сельскохозяйственных культур среди всех округов. Здесь завершили работу раньше срока. В отрасли заняты около тысячи человек. Сегодня губернатор пообщался с ними и осмотрел технику, задействованную в посеве.

В Зарайске 74 432 гектаров земель сельхозназначения. На полях выращивают зерновые, масличные и кормовые культуры. Под урожай этого года озимыми пшеницей, рожью, рапсом засеяли 16 810 гектаров, яровыми — около 24 тысяч, на остальной земле — кукуруза. Весенние полевые работы начались в марте.

Так, в Подмосковье подвели итоги посевной кампании. Сегодня в отрасли сельского хозяйства задействованы порядка 30 тысяч специалистов. И ожидается, что урожай по зерновым на 15–20% превысит прошлогодний, если позволит погода.

Хозяйственная повестка возвращается в нашу жизнь. Сейчас самая главная проблема после COVID-19 — это деньги, потому что экономика пострадала. <…> Наша задача — максимально аккуратно, умно запустить ее, чтобы рабочие места мы не потеряли, чтобы доходы у наших жителей были Андрей Воробьев.

Сегодня Андрей Воробьев пообщался с механизаторами и сам сел за руль опрыскивателя. Он опробовал эту машину в поле с яровыми культурами.

За этот год площади для посева культур увеличили на 30 тысяч гектаров в сравнении с прошлым. В топ-5 самых эффективных в этой работе округов вошли Зарайский, Луховицкий, Серебряные Пруды, Дмитровский и Ступино.

В Подмосковье подготовили семь миллиардов рублей в помощь сельхозпроизводителям в этом году. И из них 1,65 миллиарда — из федерального бюджета. Всего в регионе работают больше 800 сельскохозяйственных предприятий и ферм.

В условиях пандемии предоставляют и различные субсидии. Их выдают на поддержку производства и возмещение части затрат.

Так, например, предприятиям Зарайска уже перечислили 106,2 миллиона рублей. По всему же Подмосковью распределили два миллиарда.

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.