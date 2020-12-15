Подмосковные аграрии закупили более 890 сельхозмашин с начала года

С начала года аграрии Подмосковья закупили 891 новую сельскохозяйственную машину. Среди них комбайны для сбора зерна и кормов, грузовики, сеялки, а также другая техника.

Они приобрели больше оборудования, чем в 2019-м. Это отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В Подмосковье сейчас идет период активной реализации урожая года. И это пик закупок сельхозмашин и оборудования Сергей Воскресенский.

Сельскохозяйственнй автопарк Московской области обновляют регулярно. В прошлом году аграрии закупили 658 специальных машин.

Преимущественно это российская техника. По словам Сергея Воскресенского, она не уступает иностранным аналогам, а зачастую и превосходит их по качеству.

«Аграрии региона приобрели 133 трактора, 13 кормоуборочных комбайнов и 41 — зерноуборочный, 704 единицы грузовиков и сеялок или прочих агрегатов», — отметил он.

Воскресенский подчеркнул, что Подмосковье находится в числе лидеров страны по многим отраслям сельского хозяйства. С начала года аграриям региона выделили 5,9 миллиарда рублей.