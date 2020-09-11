facebook_pixel
    11 сентября 2020, 23:26

    Земельные участки для многодетных семей занесут в базу РГИС в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В «Региональной географической информационной системе Московской области» (РГИС) появится новый слой, где будут отображаться планируемые для передачи многодетным семьям региона земельные участки, а также земли, которые находятся в процессе оформления. Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
    Земельные участки для многодетных семей занесут в базу РГИС в Подмосковье

    Данный инфоресурс поможет предотвратить формирование социальных участков вблизи объектов, соседство с которыми нежелательно для семей, а ведомствам — планировать комплексное развитие территории и размещение крупных объектов, уточнила министр.

    В РГИС создадут слой «Земельные участки, планируемые к предоставлению многодетным семьям Московской области», который нанесут на «тепловую карту» Центра управления регионом для использования ведомствами правительства Подмосковья.

    «Работа по созданию нового сервиса очень актуальна. Несколько раз мы сталкивались с такими ситуациями, когда был подобран участок земли, способный обеспечить несколько сотен многодетных семей землей, но выяснялось, что по соседству с ним будет строиться крупный объект, способный нарушить комфорт граждан. Создание слоя позволит избежать такого вредного соседства», — сказала Наталья Адигамова.

    Земельные участки для многодетных семей занесут в базу РГИС в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: pikist.com

    На карту нанесут все формируемые или сформированные и планируемые к выдаче семьям с тремя и более детьми земельные участки.

    «Подбор земельных участков для многодетных семей и их оформление — нелегкий и долгий процесс и необходимо сделать так, чтобы данная процедура происходила без помех и накладок», — заметила министр.

    В 2020 году из собственности Московской области были переданы более 368 гектаров земли, которые впоследствии предоставят более 2700 многодетным семьям Подмосковья.

    Всего в Московской области 27 364 многодетные семьи получили участки с начала действия регионального закона о бесплатном обеспечении землей семей с тремя и более детьми.

    Новости SMI.FM