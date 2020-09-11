Земельные участки для многодетных семей занесут в базу РГИС в Подмосковье

Данный инфоресурс поможет предотвратить формирование социальных участков вблизи объектов, соседство с которыми нежелательно для семей, а ведомствам — планировать комплексное развитие территории и размещение крупных объектов, уточнила министр.

В РГИС создадут слой «Земельные участки, планируемые к предоставлению многодетным семьям Московской области», который нанесут на «тепловую карту» Центра управления регионом для использования ведомствами правительства Подмосковья.

«Работа по созданию нового сервиса очень актуальна. Несколько раз мы сталкивались с такими ситуациями, когда был подобран участок земли, способный обеспечить несколько сотен многодетных семей землей, но выяснялось, что по соседству с ним будет строиться крупный объект, способный нарушить комфорт граждан. Создание слоя позволит избежать такого вредного соседства», — сказала Наталья Адигамова.

Источник фото: pikist.com

На карту нанесут все формируемые или сформированные и планируемые к выдаче семьям с тремя и более детьми земельные участки.

«Подбор земельных участков для многодетных семей и их оформление — нелегкий и долгий процесс и необходимо сделать так, чтобы данная процедура происходила без помех и накладок», — заметила министр.

В 2020 году из собственности Московской области были переданы более 368 гектаров земли, которые впоследствии предоставят более 2700 многодетным семьям Подмосковья.

Всего в Московской области 27 364 многодетные семьи получили участки с начала действия регионального закона о бесплатном обеспечении землей семей с тремя и более детьми.