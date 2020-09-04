Земельные участки с начала года получили более 600 многодетных семей из Подмосковья

В Подмосковье продолжают обеспечивать землей для строительства домов многодетные семьи. С начала года свои участки получили уже 619 семей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

В августе землю выделили 186 многодетным семьям. Из-за пандемии процедура выдачи участков замедлилась, но после снятия ограничений работа пошла по графику. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Во время режима самоизоляции обеспечение землей семей с тремя и более детьми значительно затормозилось из-за соображений безопасности и введенных на территории области ограничений, однако сейчас начинает набирать обороты. За последний месяц администрации округов передали земельные участки более 180 семьям и продолжают формировать их для последующей передачи. С отменой ограничений работа в данном направлении ускоряется и администрации намерены обеспечить землей максимально возможное количество многодетных семей до конца года», — уточнила министр.

Больше всего участков в этом году предоставили городские округа Серпухов, Химки, Истра, Коломенский, Подольск, Ступино, Орехово-Зуево и Зарайск.

«В Серпухове землю получили 87 семей, в Химках — 73 семьи, а в Коломенском, Орехово-Зуеве, Подольске, Ступине и Зарайске — от 30 до 40 семей с тремя и более детьми», — пояснила Адигамова.

Всего с момента реализации закона в 2011 году в регионе обеспечили землей 27 364 семьи с тремя и более детьми.