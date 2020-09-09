Порядка 1,8 млрд рублей выделили на бесплатное питание в подмосковных школах в 2020

Ученики младших классов в первую смену получают бесплатный завтрак, во вторую — полдник. Что касается обедов, то сейчас они бесплатно предоставляются льготным категориям учеников.

Как сообщил первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн, в 1-4 классах в школах Подмосковья учатся 415 тысяч детей. Еще 298 тысяч учащихся 5-11 классов — из многодетных семей и относящихся к льготным категориям.

На организацию бесплатного горячего питания в регионе в 2020 году было выделено 1,8 миллиарда рублей (990 млн рублей — из федерального бюджета, 843,5 миллиона — из регионального). В следующем году на эти цели предусмотрено выделить 4,6 миллиарда рублей, а в 2022 году — 4,9 миллиарда.

Илья Бронштейн добавил, что меню для завтраков и полдников является типовым. Оно было согласовано Роспотребнадзором в соответствии со стандартом качества. Меню распределяется в 1213 стационарных столовых, в 41 школе имеются доготовочные столовые, 172 пользуются буфетами раздачи. Также в Московской области 128 малокомплектных школ, 106 из них имеют стационарные столовые, две — доготовочные, 20 — буфеты раздачи.

На сайте каждой школы региона появится отдельный раздел, посвященный питанию. Там будут размещать меню, контакты ответственного, а также полную информацию о поставщике питания.

Илья Бронштейн сообщил, что с 1 сентября в области возобновил работу «Родительский контроль», в рамках которого родители могут прийти в школу и осмотреть пищеблок, а также попробовать еду, которую дают детям.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов напомнил, что 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. В Подмосковье эта мера реализуется с 1 сентября.