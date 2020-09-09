Жительница Чехова Елена Ильючик родила четырнадцатого ребенка. Теперь в семье восемь мальчиков и шесть девочек.

Елена и Валерий Ильючик признаются, что живут в достатке. Сложности же возникают с выбором имен для новорожденных. При этом сорокалетняя мама заявила, что готова родить еще, передает ИА Nation News.

По словам Елены, первых детей было воспитывать сложнее. Сейчас ей с малышами помогают старшие ребята: за каждым из них закреплен один младший ребенок.

Многодетная мать заверила, что у ее мужа золотые руки. Валерий занимается ремонтом и чинит машины. Елена получила орден «Материнская слава». Кроме того, «две квартиры в придачу», как рассказала сама многодетная мама.

Ранее стало известно, что в Подмосковье более 600 многодетных семей получили земельные участки с начала года. Только за август землю выделили 186 семьям. Во время пандемии процесс оформления таких процедур немного замедлился, но после снятия ограничений все пошло по плану. Больше всех участков в этом году предоставили городские округа Серпухов, Химки, Истра, Коломенский, Подольск, Ступино, Орехово-Зуево и Зарайск.

