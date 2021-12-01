Подмосковные врачи получили первые 127 земельных участков по льготной программе

Новая программа поддержки врачей уже активно работает в Подмосковье. Первые льготные земельные участки получили 127 человек. Их выдали безвозмездно, и теперь медики смогут построить там свои дома.

Новую программу поддержки врачей инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Она начала работать в июле, напомнил заместитель председателя правительства региона Андрей Разин.

Мера особенно актуальна для отдаленных уголков области. Там не хватает профессиональных медиков, подчеркнула министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Дополнительная мера социальной поддержки позволит привлечь на отдаленные территории Подмосковья новые медицинские кадры Светлана Стригункова.

По ее словам, заявки подали уже свыше 200 врачей, из которых 127 получили землю. В основном это специалисты из Бронниц, Воскресенска, Павловского Посада, Луховиц, Шатуры.

Рассматривают еще более 75 заявлений врачей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Кроме того, администрации сформировали еще 130 земельных участков для последующей передачи врачам», — добавила она.

Земли выдают врачам, работающим в Подмосковье и имеющим стаж свыше трех лет, по 36 видам специальностей.