Почти 700 участков для выдачи врачам подобрали в Подмосковье

Для подмосковных врачей в регионе подобрали 670 земельных участков. Их они получат безвозмездно. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву сказал зампред правительства региона — министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

«На сегодняшний день у нас под программу предоставления безвозмездно участков попадают более 3,5 тысячи врачей. Уже более 2,5 тысячи врачей изъявили желание получить такой земельный участок, и органами местного самоуправления уже одобрено 670 земельных участков», — рассказал Разин.

Он напомнил, что в июле 2021 года в Подмосковье был принят закон, который позволяет предоставлять врачам из региона земельный участок бесплатно. Эта программа затронет 31 городской округ Подмосковья. Поучаствовать в ней смогут медики 36 специальностей.

«После того как дом будет построен, она (земля — прим. ред.) бесплатно через шесть лет передается в собственность врачу. Это уже экономия — минимум миллион рублей за земельный участок, то есть платить ничего не нужно. Получает земельный участок тот врач, который работает в любом учреждении Московской области более трех лет», — уточнил зампред.

Участок должен отвечать нескольким требованиям: его размер должен быть 8-15 соток, территория обязательно должна иметь дорогу с твердым покрытием, необходима возможность подключения к электросетям и возможность подключения по программе «Социальная газификация».