Врачам Подмосковья безвозмездно выдали первые 55 земельных участков

Первые 55 земельных участков безвозмездно выдали врачам Подмосковья по решению губернатора Андрея Воробьева. В июле он инициировал новую программу поддержки.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, задача такой меры поддержки — поощрить врачей за непростой труд и привлечь в Подмосковье ценных специалистов.

Особенно актуально это для отдаленных уголков области. Там не хватает профессиональных медицинских работников.

Кому дают землю?

Земли выдают врачам, работающим в Московской области и имеющим стаж свыше трех лет, по 36 видам востребованных специальностей.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, уже более 2,1 тысячи работников заявили о желании получить участки.

В настоящее время врачам уже предоставлены 55 земельных участков в 16 округах Наталья Адигамова.

Это Воскресенск, Бронницы, Дмитров, Домодедово, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Богородский округ, Серпухов, Ступино, Лосино-Петровский, Шаховская, Орехово-Зуево, Егорьевск и Пушкино.