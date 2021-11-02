Врачам Подмосковья безвозмездно выдали первые 55 земельных участков
Подмосковные врачи безвозмездно получили 55 земельных участков по новой льготной программе
Первые 55 земельных участков безвозмездно выдали врачам Подмосковья по решению губернатора Андрея Воробьева. В июле он инициировал новую программу поддержки.
По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, задача такой меры поддержки — поощрить врачей за непростой труд и привлечь в Подмосковье ценных специалистов.
Особенно актуально это для отдаленных уголков области. Там не хватает профессиональных медицинских работников.
Кому дают землю?
Земли выдают врачам, работающим в Московской области и имеющим стаж свыше трех лет, по 36 видам востребованных специальностей.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, уже более 2,1 тысячи работников заявили о желании получить участки.
В настоящее время врачам уже предоставлены 55 земельных участков в 16 округах
Это Воскресенск, Бронницы, Дмитров, Домодедово, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Богородский округ, Серпухов, Ступино, Лосино-Петровский, Шаховская, Орехово-Зуево, Егорьевск и Пушкино.