Закон о безвозмездной раздаче земли фермерам рассмотрят в Подмосковье

Власти Подмосковья приступили к рассмотрению идеи о безвозмездном предоставлении земельных участков фермерам. Об этом рассказал первый вице-губернатор региона Ильдар Габдрахманов.

Он напомнил об инициативе во время награждения аграриев ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Габдрахманов отметил, что у фермеров есть большой запрос на безвозмездное предоставление земли.

По поручению губернатора в этом году должны внести в Мособлдуму и принять закон. Сделано это будет с тем, чтобы мы могли безвозмездно предоставлять фермерам землю Ильдар Габдрахманов.

По его словам, речь идет о земельных участках площадью от 10 гектаров.

«И планируется безвозмездно предоставлять землю на шесть лет. Если фермер сможет качественно организовать работу по выпуску продукции, то через пять лет он сможет оформить ее в свою собственность», — объяснил Габдрахманов.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев поручил разработать закон, по которому фермеру могли бы бесплатно выделить землю. Это поможет аграриям реализовать себя.

Подмосковные фермеры уже получают значимую поддержку. В прошлом году был обнулен единый сельскохозяйственный налог.

Кроме того, для предприятий, которые вкладывают средства в создание новых объектов, на 4,5% снизили налог на прибыль, а налог на имущество может быть обнулен на четыре года.

Фермеры могут получить и разные субсидии, в том числе для компенсации затрат на инфраструктуру.