Зарайская поликлиника провела 617 исследований МРТ с февраля. Новый аппарат решил старую проблему

Зарайская центральная районная поликлиника получила современный аппарат МРТ в феврале. А раньше жителям подмосковного округа удавалось проходить диагностику только в других городах. Теперь в Зарайске провели уже 617 исследований. Поликлинику и оборудование сегодня осмотрел губернатор.

Решить проблему с покупкой аппарата МРТ попросила местная жительница. Раньше пациенты выезжали, например, в Рязань и Коломну. Теперь исследование доступно ежедневно.

В 2019 году для установки оборудования первый этаж отделения диагностики капитально отремонтировали. Все врачи прошли подготовку для работы в кабинете МРТ. Опытных специалистов пригласили из Рязани.

Андрей Воробьев пообщался с медиками. Они лечат жителей не только Зарайска, но и Серебряных Прудов, Рязани, Каширы или, например, Озер.

Сейчас, во время пандемии, врачи могут проконсультироваться с профессорами МОНИКИ в онлайн-формате. Но из-за пандемии некоторые исследования перенесли.

Сама поликлиника — часть структуры Зарайской центральной районной больницы. За прошлый год для работы привлекли 37 сотрудников, а в этом — четыре молодых врача.

По областной программе капитально отремонтированы детская и взрослая поликлиники, стоматология. А в сельской местности открыт ряд модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Туда примают врачей по программе «Земский доктор». Им помогают социальной ипотекой и компенсацией аренды жилья.

Зарайская больница оснащена аппаратами для УЗИ экспертного класса, мониторами реанимации, а также другим современным оборудованием. Его приобрели на 125 миллионов рублей. Кроме того, здесь обновили автопарк.

На прошлой неделе больницы Подмосковья получили 36 новых машин неотложной медицинской помощи. Они помогут врачам быстрее добираться до пациентов, которым нужен осмотр дома.

Машины получили медицинские учреждения Солнечногорска, Талдома, Серпухова, Чехова, Дубны, Долгопрудного, Лыткарина и других округов. Важное преимущество таких автомобилей — наличие специальных носилок.

А подстанциям скорой помощи передали новые реанимобили. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких и все необходимое оборудование.