Более 230 «земских докторов» привлекут для работы в Подмосковье в 2020 году

В этом году для работы в сельских территориях Московской области по программе «Земский доктор» планируется привлечь 232 медицинских специалиста — 212 врачей и 20 фельдшеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

И.о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева отметила, что обеспечение первичного звена в здравоохранении квалифицированными кадрами, повышение доступности медицинской помощи — приоритетная задача.

«Жители сельских территорий должны иметь возможность получить консультацию медицинского специалиста фактически рядом с домом. В этом году на поддержку специалистов, участников программы „Земский доктор“, направлено 222 миллиона рублей», — рассказала и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Программа «Земский доктор» призвана поддержать медицинских специалистов, пришедших работать в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности. В рамках программы ее участникам выплачивается единовременная денежная выплата: врачам — в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей

Наряду с «Земским доктором», предусмотрены и другие меры поддержки специалистов: программа «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем, а также, так называемая, «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.