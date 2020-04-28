«Не просто автомобили, а неотложка». Машины с аппаратами ИВЛ передали подмосковным подстанциям скорой помощи

Подмосковным подстанциям скорой помощи передали 16 новых реанимобилей, оснащенных медицинским оборудованием. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметр.

Всего Подмосковье получит 23 такие машины. Сегодня — первая поставка. Реанимобили принял у министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова губернатор региона.

Сегодня, благодаря федеральной программе, наша подмосковная скорая помощь получает великолепные оснащенные автомобили — не просто автомобили скорой, а неотложку Андрей Воробьев.

Эти машины получили 14 округов, где службы скорой помощи нуждаются в них больше всего. Во время пандемии количество вызовов выросло в разы. Переработки стали регулярными для тех, кто находится сегодня в первых рядах, спасая жизни людей с COVID-19.

«В Московскую область всего будет поставлено 23 реанимобиля, большинство из которых оснащены российским медицинским оборудованием», — сказал Денис Мантуров.

Вместе с Андреем Воробьевым они поздравили врачей и с Днем работников скорой медицинской помощи. Поблагодарили их за колоссальный труд в непростых условиях. 28 апреля 1898 года появилась первая служба скорой помощи.

«Я хочу поблагодарить каждого фельдшера, водителя, врача — всех, кто транспортирует больных и кто их лечит, — за то, что вы на боевом посту, что работаете. Я очень прошу, чтобы вы в своей сложной работе учитывали еще и настроение наших жителей, которые переживают, волнуются. Особенно старшее поколение, особенно те, кто проживает один», — сказал Андрей Воробьев.

Он также добавил, что одна из самых важных задач сегодня — развернуть необходимое количество реанимационных коек с кислородом или аппаратами ИВЛ. Сейчас Московская область наращивает эти мощности.

«А сегодня у нас такая первая ночь, можно сказать, когда мы вышли на меньшую госпитализацию и большую выписку. На прошлой неделе у нас были очень тревожные, сложные, безумно беспокойные ночи. Мы госпитализировали по 700-800 человек. Сейчас цифра гораздо меньше. Мои слова искренней благодарности всем врачам», — подытожил Воробьев.

Московская областная станция скорой медицинской помощи — одна из крупнейших в России. Ежедневно около тысячи бригад выезжают по вызовам. Для больниц Подмосковья подготовили и больше 200 новых автомобилей неотложной помощи.

Поддержка врачей

Подмосковье выделило 2,2 миллиарда рублей на доплату всем врачам, которые принимают пациентов с COVID-19. По словам губернатора, рассчитывать на прибавку к зарплате смогут все сотрудники: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и другие.

Также регион уже взял на себя оплату жилья для врачей. Чтобы их семьи были в безопасности, специалистов, которые работают с COVID-19, стали бесплатно заселять в гостиницы. Подготовили 3768 мест в 47 гостиницах и санаториях.

Врачей поддерживают и по программе «Социальная ипотека». Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы оплатят только проценты, а правительство погасит тело кредита. Ежемесячно в течение 10 лет специалистам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.