Угрозы перехода пожара из Рязанской области в Московскую нет, заявил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Он сообщил, что Подмосковье направило в помощь 42 специалистов и 12 машин.

По словам Филимонова, в Московской области задымленность, но отсутствует угроза перехода пожара на территорию региона.

Ситуация пока сложная, но, так как возгорания находятся на значительном удалении от границ Московской области, угрозы перехода огня на нашу территорию нет Георгий Филимонов.

Под Рязанью работает большая группировка пожарных, в том числе из Подмосковья. В общей сложности с возгораниями борются свыше 9,2 тысячи специалистов и 1,7 тысячи единиц техники.

Вместе с тем к ликвидации огня привлекли 17 воздушных судов.

Ранее стало известно, что передвижные лаборатории начали отслеживать качество воздуха в Подмосковье из-за пожаров в Рязанской области.

По словам губернатора Андрея Воробьева, в регионе усилили пожарную охрану из-за обстановки под Рязанью.