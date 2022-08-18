Воробьев: подмосковные службы усилили пожарную охрану из-за обстановки в Рязанской области

Подмосковные службы усилили пожарную охрану из-за обстановки с природными возгораниями в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ситуация стабильная и находится под контролем. Мы просим жителей не разводить открытый огонь в лесах, чтобы не осложнять обстановку в пожароопасный сезон, а водителей — быть аккуратнее на дорогах из-за смога», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что последствия рязанских пожаров ощутили жители Коломны, Орехово-Зуева, Воскресенского и Раменского городских округов. Там появился неприятный запах гари.

«Мы видим, какая стоит погода, и понимаем, что на следующей неделе будет жара за 30 градусов. Поэтому все службы на этих территориях переведены на усиленный режим», — добавил он.

Помимо этого, как уточнил Воробьев, Московская область направила в Рязань 32 специалиста и 17 единиц техники для помощи в тушении природных пожаров. Личный состав обеспечили топливом, сухпайком и водой на три дня.

«При обнаружении возгорания обращайтесь по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, телефону спасения 112 или региональной диспетчерской службы 8 (800) 100-94-00», — заключил губернатор.