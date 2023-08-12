Эксклюзив 12 августа 2023, 17:22 Замену окон в Сергиевом Посаде после взрыва показали на видео ФКР опубликовал видео замены окон в Сергиевом Посаде после взрыва

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Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области приступили к замене окон, поврежденных взрывной волной в Сергиевом Посаде. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Мастера демонтировали старые рамы, вынесли их на улицу и продолжили работу. На ролике видно, что в доме, где проходит ремонт, повреждены некоторые окна и балконы, а одно из них с выбитым стеклом затянуто пленкой.

Всего от жильцов поступило около 450 заявок на замену остекления в 90 многоэтажках. Работы планируют завершить до конца августа. Сегодня, в первый день работ, идет монтаж оконных блоков.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Сергиево-Посадского округа сообщало, что остекление окон после взрыва проходит в плановом режиме, на горячую линию продолжают поступать заявки от жильцов. Фонд капремонта сотрудничает с администрацией, УК и жителями. Помочь пообещали каждому, чья квартира пострадала при взрыве.

ЧП случилось в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Взорвался склад с пиротехникой, прилегающий к территории Загорского оптико-механического завода. Сотрудница предприятия погибла, пострадали еще более 80 человек. Накануне RT писал, что 67 пострадавших уже дома, в больнице остаются 16 человек, в том числе шестеро в тяжелом состоянии.

Администрация округа взяла на себя организацию похорон погибшей женщины.