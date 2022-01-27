Забралова назвала социальную тематику главной в обращении Воробьева к жителям Подмосковья

Власть должна делать все, чтобы людям было комфортно жить в Подмосковье, поэтому губернатор региона во время своего обращения к жителям сделал упор именно на эту тему. Об этом заявила сенатор от Московской области Ольга Забралова.

«Обращение было максимально социально направленным. И как мы все отметили, как сказал правильно Андрей Юрьевич: „Власть — для людей“. Все делается для того, чтобы человеку было комфортно жить на территории Подмосковья. Мы все знаем, что Подмосковье растет гигантскими темпами, перепись населения еще раз нам это подтвердила. Мы понимаем, что у людей очень большой запрос на очень хорошую, комфортную жизнь», — сказала она.

Сенатор в обращении губернатора отметила темы здравоохранения. В частности, вопрос необходимости увеличения штата врачей, бригад скорой помощи.

«Хотела бы поддержать тему обращения о флагманских школах. У нас на территории их две, очень важно, чтобы и глава территорий входил в попечительский совет данной школы, потому что это важно для ее развития», — подчеркнула Забралова.

Она назвала систему образования драйвером, который надо поддерживать и помогать.

«От нашего сенатского корпуса — сопровождение и законодательное, и поддержка Подмосковья нашей линией. Мы будем работать на благо Подмосковья», — заключила она.

В своем выступлении Воробьев также говорил о важности решения вопросов с водой, газом. Социальную газификацию в регионе планируют завершить в 2022 году, проблемы с водой он обещал полностью решить к 2025 году.