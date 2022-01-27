Воробьев: Подмосковье завершит социальную газификацию в 2022 году

Московская область должна закончить проект социальной газификации в 2022 году. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев во время обращения к жителям.

Программа соцгазификации освободила жителей Подмосковья от необходимости платить за подключение газа.

«То, что раньше стоило для человека миллион, два или два с половиной, сегодня не может случиться благодаря президентской программе», — отметил Воробьев.

Губернатор напомнил, что газ бесплатно подводят к границам участка.

«До забора мы газификацию разводим, а дальше это 100 или 150 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько ты берешь оборудования — три единицы или две. И какое это оборудование: котел, бойлер или плита. Если есть, то, соответственно, меньше», — объяснил он.