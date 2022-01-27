Обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Подмосковья. Прямая трансляция

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает с традиционным ежегодным обращением к жителям Подмосковья. «360» ведет прямую трансляцию.

Для Воробьева это уже 10-е обращение к жителям Подмосковья. Основными темами, как ожидается, станут ситуация с коронавирусом и штаммом «омикрон», выплаты для врачей, учителей, пенсионеров, многодетных семей. Губернатор расскажет о ходе президентской программы социальной газификации, реализации крупных инфраструктурных проектов, строительстве поликлиник, школ и детских садов.

Губернатор традиционно в начале года рассказывает о первостепенных задачах поддержки населения и развития региона, а также подводит итоги работы правительства за прошлый год.