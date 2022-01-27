Воробьев поручил решить проблему с водой в Подмосковье к 2025 году
Андрей Воробьев: проект «Чистая вода» в Подмосковье завершат к 2025 году
В этом году в Подмосковье начнут модернизацию 30 объектов водоснабжения по программе «Чистая вода». Это коснется таких муниципалитетов, как Лотошино, Можайск, Пушкинский, Солнечногорск, Талдом. Проект «Чистая вода» должны завершить к 2025 году. Об этом объявил губернатор Андрей Воробьев.
«Большая программа, каждый год я об этом говорю. Наши зеленые зоны — Дзержинск, Балашиха, Одинцово, Дмитров. В 2021 году у нас получилось улучшить там качество воды. В этом году [на очереди] Лотошино, Можайск, Пушкинский, Солнечногорск, Талдом», — сказал глава региона.
Реализация проекта в прошлом году коснулась более 160 тысяч человек. Завершится он к 2025 году, охватив за этот срок еще 760 тысяч жителей Московской области.
«Командная работа здесь, как и везде, имеет определяющее значение», — подчеркнул Воробьев.
Качественное водоснабжение в ближайшее время получат жители Солнечногорска. Сейчас в городском округе реконструируют ВЗУ № 1, расположенный в дачном поселке Поварово. Работы идут в соответствии с графиком.