В пятницу, 18 марта, в России отмечают восьмилетнюю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. За эти годы жизнь полуострова очень изменилась, Россия приложила усилия, чтобы качество жизни на полуострове выросло, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Восемь лет назад Крым вернулся домой, в Россию. Это желание всегда было искренним и справедливым. За эти годы на полуострове очень много сделано — инфраструктура, экономика, дороги, качество жизни — все изменилось», — подчеркнул он.

Губернатор также обратил внимание, что все эти восемь лет в Донецке и Луганске ситуация была совершенно другая. Тысячи людей погибли, среди них много мирных и детей.

«И сегодня наша армия борется за правду. Я думаю, для тех, кто живет в нашей стране правда — это вообще самое важное. Сила в правде. Когда ты за правду, возможно все. Трудности уходят на второй план», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что жители Крыма восемь лет назад сделали свой выбор, когда боролись за правду. «И сегодня наши ребята в Донбассе и на Украине тоже борются за правду. За мир без лжи и ненависти. Где нет памятников Бандере и не запрещают русский язык», — добавил он.

Воробьев подчеркнул, что Россия всегда защищала и помогала тем, кто был близким и родным для страны.

«И хотя на нашу страну сейчас очень сильно давят, сегодня как никогда важно быть вместе. Потому что когда мы вместе — мы сильны и непобедимы. С праздником — с годовщиной воссоединения с Крымом», — заключил губернатор.