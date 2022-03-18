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    18 марта 2022, 16:28

    «Как брата прикрывают от пули на поле боя». Путин — о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы проявляют настоящий героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине воссоединения Крыма и России.

    «Как брата прикрывают от пули на поле боя». Путин — о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

    «Подтверждение тому, как воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, помогают друг другу, а если надо — то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя», — заявил Путин.

    Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.