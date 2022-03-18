Российские вооруженные силы проявляют настоящий героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на концерте в «Лужниках», посвященном годовщине воссоединения Крыма и России.

«Подтверждение тому, как воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, помогают друг другу, а если надо — то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя», — заявил Путин.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.