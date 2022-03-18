Мы показали, что Россия своих не бросает. Как в Подмосковье поддержали российскую армию

Московская область 18 марта вместе с другими регионами страны отметила восьмилетие воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. В честь годовщины Крымской весны прошли акции и концерты. Их участники также выразили поддержку российской армии и напомнили о том, что Россия своих никогда не бросает.

Масштабно к организации акции подошли в Красногорске, где на Мякининском мосту развернули самую длинную георгиевскую ленту в Московской области. По словам участников, так они символизировали объединение всех жителей России, единство, мужество и силы народа.

Помимо этого, в Красногорске провели концерт, где выступили молодые исполнители и музыкант Александр Иванов с группой «Рондо». Поддержать акцию пришли несколько сотен человек.

«Мы хотели показать, что мы вместе, мы — Россия и мы своих не бросаем. Нам удалось выразить свою гражданскую позицию. Те, кто сегодня пришел на акцию, что они поддерживают свою страну», — рассказал руководитель местного подразделения «Волонтеров Подмосковья» Даниил Радиновский.

Гигантский триколор развернули в Мытищах

В Мытищах провели флешмоб с огромным триколором на площади перед Дворцом культуры «Яуза». Флаг России держали сразу несколько человек. Рядом с ним участники флешмоба выстроились в букву Z.

Этот символ наносят на российской военной технике, которую ВС РФ используют в ходе спецоперации. В Минобороны ранее объяснили, что латинская буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

В Дмитрове пели «Катюшу»

Патриотическая акция в поддержку российской армии прошла и на главной площади Дмитрова. Сегодня на ней собрались более 300 человек.

Участники флешмоба, держали над головой флаги России и, протянули символ Победы — пятидесятиметровую георгиевскую ленту в форме буквы Z. Чтобы поддержать российских военных они спели знаменитую песню «Катюша».

«Сегодня на центральной площади города собрались жители Дмитровского округа, чтобы поддержать российскую армию и показать наше единство и сплоченность», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Автопробег в Реутове

В Реутове провели автопробег, после завершения которого автомобили выстроились в виде буквы Z. Поддержали российских военных и в Королеве, и в Подольске. Там на главных городских площадях раздавали маленькие нагрудные ленточки в цветах флага России.

Источник фото: телеканал «360»

Были и те, кто выражал свою позицию вне рамок акции. Так, например, поступил неизвестный художник, создавший гигантское граффити с символом Z на снегу в Подольске.

Эстафета #Россия_Мы в Дубровицах

В деревне Дубровицы артисты государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» приняли танцевальную эстафету #Россия_Мы и тоже стали участниками флешмоба в поддержку российской армии.

«Подмосковье говорит нашим воинам: „Мы верим в правду и в наших ребят“. Московская область передает эстафету всей России», — отметили участники флешмоба.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у подвигов солдат российской армии нет национальности. «Мы — объединенный народ России, и каждый человек в стране — это часть могучего, сильного, многонационального мира России. Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — подчеркнул глава государства.