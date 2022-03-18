Избавление народов Донбасса от геноцида со стороны Украины является целью специальной военной операции России на Украине. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время выступления на стадионе «Лужники», где прошел концерт, посвященный воссоединению Крыма и РФ.

«Люди, которые проживают на Донбассе, погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной причиной и целью военной операции», — заявил Путин.

Также российский лидер процитировал Евангелие от Иоанна.

«Нет большей любви, как если бы кто-то душу отдал за друзей своих», — сказал Путин.

Сегодня акции в поддержку российской армии проходят и в других городских округах Московской области, и других регионах России.