Выступления фигуристов пройдут на катке в Наташинском парке в Люберцах 5-6 и 8–9 января

В Люберцах 5, 6, 8 и 9 января состоятся показательные выступления фигуристов в Наташинском парке. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Для зрителей выступят учащиеся спортивной школы олимпийского резерва.

Прийти на выступления могут все желающие, начало представлений в 11:45. С собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что глава Люберец проверил качество льда на стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский.

Также жители Московской области в эти праздники могут стать зрителями ледовых шоу с участием звезд мирового уровня.