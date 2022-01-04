Глава Люберец проверил качество льда на стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил качество льда на стадионе в поселке Октябрьский и принял участие в товарищеском матче по хоккею. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Приглашаю люберчан провести эти новогодние каникулы с пользой для здоровья! При этом прошу вас, не забывайте о мерах предосторожности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции», — сказал Владимир Ружицкий.

Всего в Люберцах залили пять катков на стадионах в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

С 1 по 9 января в Московской области на 17 площадках проходят масштабные ледовые шоу с участием звезд фигурного катания. Одно из представлений — «Белоснежка и семь гномов» — показали жителям Одинцова.