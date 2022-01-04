Ледовое шоу «Белоснежка» показали в парке Малевича в Одинцовском округе
Ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Белоснежка и семь гномов» впервые показали в Одинцове. Мороз не испугал зрителей, да и было чем согреться — всех гостей ледового мюзикла угощали чаем из самовара.
Мюзикл «Белоснежка и семь гномов» стал третьим звездным представлением этой зимы на льду в парке Малевича. Каток заработал всего пару недель назад.
Роль злой мачехи в спектакле исполняет вице-чемпионка Европы Анна Погорилая. Пока зрители согреваются чаем и укутываются в шарфы, на льду фигуристы крутят пируэты в легких платьях.
«У нас под слоем платья есть боди, мы катаемся в перчатках, и, естественно, мы двигаемся, нам в любом случает теплее, чем если б мы стояли на льду, как зрители», — сказала вице-чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Анна Погорилая.
Посмотреть представление пришли полторы тысячи зрителей. Успех шоу в том, что звездные фигуристы выступают на обычных открытых катках.
«Ребята отлично катаются, такие чудеса вытворяют на катке, даже маленький ребенок трехлетний смотрел разинув рот», — поделился впечатлениями зритель шоу Иван Герасимов.
В новогодние каникулы ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки покажут на 17 подмосковных катках. Узнать, когда выступление пройдет в вашем городе, можно на сайте «Мосрег.ру».