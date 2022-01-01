Ледовые шоу с участием мировых звезд пройдут на 17 площадках Подмосковья на новогодних каникулах

Жители и гости Московской области смогут на новогодние праздники посетить яркие праздничные мероприятия: с 1 по 9 января сразу на 17 площадках региона проходят масштабные ледовые шоу. В них принимают участие признанные российские звезды мирового фигурного катания. Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Илья Авербух продолжает триумфальное шоу «Ледниковый период», которое стартовало в Подмосковье в декабре и сразу же вызвало большой интерес у зрителей. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и мира, заслуженный мастер спорта Татьяна Навка представляет сразу два проекта: мюзикл на льду «Руслан и Людмила» и сказку на льду для детей «Белоснежка».

В Новый год первой площадкой для ледовых мероприятий в Московской области стала Истра. Там прошли первые показы мюзикла «Руслан и Людмила». Исполнительницей главной роли в ледовом мюзикле стала олимпийская чемпионка, триумфатор Игр в Сочи Аделина Сотникова. Ранее эту роль исполняла сама Татьяна Навка, но позже ее заменила Аделина. Сотникова рассказала, что на открытом воздухе, тем более в зимнее время, выступать труднее: все-таки спортсмены привыкли кататься в помещениях, где температура намного выше.

«Сейчас в Подмосковье погодные условия -2 градуса. Но не привыкать, мы уже не первый год катаемся на холоде, и я надеюсь, что публика нас согреет своими эмоциями, своими хлопками, криками. Костюмы будут такие же, как на арене, только я думаю, мы будем утепляться. Все-таки кататься долго и много, и хочется показать хорошее катание, холод не должен быть помехой», — рассказала Аделина Сотникова.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева отметила, что Новый год для местных жителей начинается по-настоящему празднично. Она добавила, что это не единственный подарок людям, который запланирован на январские каникулы.

«Это не единственное массовое мероприятие в нашем муниципалитете. Я хочу сказать что у нас много рождественских гуляний, которые 6, 7, 8 января будут. Здесь будет проходить рождественская ярмарка, „Рождество Подмосковья“. И центр этого Рождества будет именно в Истре», — поделилась Татьяна Витушева.

Жители делятся, что холод не стал помехой для праздника: когда смотришь шоу такого мощного масштаба, морозы почти не ощущаются. Хотя люди и признаются, что утеплиться заранее все-таки пришлось. Многие пришли на ледовые шоу целыми семьями, с маленькими детьми. Зрители говорят, что каждое шоу сделано очень профессионально, как и сама организация мероприятия в Истре.