Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 92 тысячи человек

Почти 92 тысячи человек успели побывать на уникальной выставке «Младшие Брейгели и их эпоха» в Истре. Музей «Новый Иерусалим» показал 70 произведений одного из крупнейших частных собраний в России.

В таком количестве Брейгелей выставляли в стране впервые. С экспозицией познакомились десятки тысяч посетителей, и это несмотря на то, что она работала не в центре столицы.

Выставка завершилась 27 июня. Гости успели увидеть картины XVI–XVII веков, а это работы Брейгелей и их современников — фламандских и голландских авторов.

За все время по экспозиции в «Новом Иерусалиме» провели свыше тысячи экскурсий и лекций. Их организовали с учетом всех эпидемических требований.

Онлайн-тур

Посмотреть на экспозицию удастся и после закрытия. Музей опубликовал на своем сайте виртуальный тур по «Младшим Брейгелям». Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

А значит, зрители смогут посмотреть на картины уже онлайн. В самом же музее уже запустили новый проект — здесь открыли выставку «Константин Горбатов. Приближая красоту».