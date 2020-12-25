«Зима в Подмосковье» полна красок. Наталья Виртуозова рассказала об уникальности выставки «Младшие Брейгели и их эпоха»

В истринском музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала «360», чего ждать от экспозиции.

Ценителям живописи выпал уникальный шанс полюбоваться картинами всемирно известных мастеров — Брейгелей выставляют достаточно редко.

«В прошлом году выставляли Питера Брейгеля Старшего в Вене, а в России последняя достаточно большая экспозиция была в 2015 году, в Пушкинском музее, где выставлялось 29 картин Младшего Брейгеля», — подчеркнула Виртуозова.

Брейгели — это безупречная красота, буйство красок, вдохновение, радость, полнота жизни. Это именно полнота жизни, которой, может быть, нам чуть-чуть не хватает Наталья Виртуозова вице-губернатор Подмосковья.

Работы предоставили из коллекции Валерии и Константина Мауергауз. Картины в Истре оттуда же. Только теперь полотен намного больше: 70 работ младших Брейгелей и их современников. Около половины коллекции публике представили впервые.

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно, это такая редкая, уникальная возможность увидеть Брейгелей и в мире, и в России. <…> Такой идеальный классицизм. <…> Эта красота вдохновляет мастеров всех веков. Сегодня, мне кажется, крайне важно прийти на эту выставку», — поделилась вице-губернатор своими впечатлениями от выставки.

Такие выставки именно для вдохновения Наталья Виртуозова.

Виртуозова подчеркнула, что в музее соблюдены все необходимые противоэпидемические меры на фоне ситуации с коронавирусом. Билеты на экспозицию можно приобрести онлайн.

Источник фото: телеканал «360»

«Выставка Брейгелей станет одной из самых важных площадок нашей программы. <…> „Зима в Подмосковье“ только начинается. Она полна красок», — заключила вице-губернатор Подмосковья, пригласив всех посетить экспозицию.

На прошлой неделе в Серпухове открылась выставка авангардистов XIX — начала XX века «Мир, сотворенный заново». Еще одна — народно-художественных промыслов Подмосковья — будет ждать посетителей с 29 декабря.