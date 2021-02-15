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    15 февраля 2021, 18:09

    Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 25 тысяч человек

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Число гостей выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» в подмосковной Истре превысило 25 тысяч. Ее открыли 24 декабря в музее «Новый Иерусалим».

    Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 25 тысяч человек | Изображение 1

    Посетить выставку можно до 11 апреля, но такой возможностью воспользовались уже десятки тысяч людей. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

    Это очень высокий показатель, если учитывать, что у нас в музеях для безопасности действуют ограничительные меры

    Елена Харламова.
    Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 25 тысяч человек | Изображение 2

    А для жителей других регионов, желающих увидеть экспозицию, в музее предусмотрели видеоэкскурсию. Ее на странице «Нового Иерусалима» в YouTubе посмотрели уже 1,7 тысячи человек.

    Все, кому будет интересно углубиться в смысл выставки, смогут подключиться к видеолекциям. Их запустят уже на этой неделе. Посмотреть ролики удастся на YouTubе-канале.

    Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 25 тысяч человек | Изображение 3

    Гости увидят в музее 70 картин — в таком количестве Брейгелей выставляют в России впервые. Выставку оценила и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.