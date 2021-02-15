Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье посетили 25 тысяч человек

Число гостей выставки «Младшие Брейгели и их эпоха» в подмосковной Истре превысило 25 тысяч. Ее открыли 24 декабря в музее «Новый Иерусалим».

Посетить выставку можно до 11 апреля, но такой возможностью воспользовались уже десятки тысяч людей. Об этом рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Это очень высокий показатель, если учитывать, что у нас в музеях для безопасности действуют ограничительные меры Елена Харламова.

А для жителей других регионов, желающих увидеть экспозицию, в музее предусмотрели видеоэкскурсию. Ее на странице «Нового Иерусалима» в YouTubе посмотрели уже 1,7 тысячи человек.

Все, кому будет интересно углубиться в смысл выставки, смогут подключиться к видеолекциям. Их запустят уже на этой неделе. Посмотреть ролики удастся на YouTubе-канале.

Гости увидят в музее 70 картин — в таком количестве Брейгелей выставляют в России впервые. Выставку оценила и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.