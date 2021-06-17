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    17 июня 2021, 14:59

    «Приближая красоту». Новую выставку картин откроют 19 июня в музее Истры

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Картинную выставку «Константин Горбатов. Приближая красоту» откроют 19 июня в Истре. Она примет гостей в музее «Новый Иерусалим».

    «Приближая красоту». Новую выставку картин откроют 19 июня в музее Истры | Изображение 1

    Выставку посвятят работам художника Константина Горбатова. В Минкультуры Подмосковья рассказали, что именно в Истре хранят большую часть наследия мастера.

    Часто его называют русским импрессионистом. В собрании музея есть более 100 живописных и графических работ Горбатова

    Минкультуры Подмосковья.

    Выставка заработает к 145-летию со дня рождения художника. Картины привезут и из Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского музея, Химкинской галереи Горшина и не только.

    «Приближая красоту». Новую выставку картин откроют 19 июня в музее Истры | Изображение 2

    Увидеть экспонаты можно будет до 5 декабря. В музее впервые настолько подробно представят творчество Горбатова.