«Приближая красоту». Новую выставку картин откроют 19 июня в музее Истры

Картинную выставку «Константин Горбатов. Приближая красоту» откроют 19 июня в Истре. Она примет гостей в музее «Новый Иерусалим».

Выставку посвятят работам художника Константина Горбатова. В Минкультуры Подмосковья рассказали, что именно в Истре хранят большую часть наследия мастера.

Часто его называют русским импрессионистом. В собрании музея есть более 100 живописных и графических работ Горбатова Минкультуры Подмосковья.

Выставка заработает к 145-летию со дня рождения художника. Картины привезут и из Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского музея, Химкинской галереи Горшина и не только.

Увидеть экспонаты можно будет до 5 декабря. В музее впервые настолько подробно представят творчество Горбатова.