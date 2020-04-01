Выплаты за соблюдение режима самоизоляции получили уже около миллиона жителей Подмосковья

Именно они в период пандемии попали в особые группы риска. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что им максимально важно оставаться дома в период карантина, объявленного до 14 апреля. На это время власти предусмотрели выплаты в размере трех тысяч рублей.

Первая часть средств, то есть 1,5 тысячи рублей, уже перечислена указанным категориям. После окончания режима самоизоляции им положены еще 1,5 тысячи Ирина Фаевская министр социального развития Московской области.

Вместе с бабушками и дедушками эту материальную помощь получают люди с хроническими заболеваниями эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, а также с новообразованиями и трансплантированными органами.

Средства поступают на счета автоматически. Их также может принести почтальон. Для этого не потребуются заявления или другие документы.

Если вдруг выплата не пришла, необходимо оставить заявку по номеру 8 (800) 550-50-30. Работники социальной защиты все проверят, возьмут необходимые для перевода средств реквизиты Ирина Фаевская.

По этому телефону также можно позвонить, если понадобится помощь в приобретении продуктов, лекарств и необходимых товаров. Их бесплатно доставят волонтеры.

И еще меры поддержки жителей

Также по распоряжению губернатора жители многоквартирных домов смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля.

«Может, для кого-то это мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — сказал он.

На сегодняшний день в Московской области реализуют самую большую в стране программу капитального ремонта, в которую включили свыше 44 тысяч домов.