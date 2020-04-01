Коронавирус в России и мире. Главное на 1 апреля

Число заразившихся коронавирусной инфекцией продолжает расти по всему миру. В России за последние сутки подтвердились еще 500 случаев инфицирования. Инфекция также добралась до главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко. Российский премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам в связи с ситуацией с коронавирусом.

В России

За прошедшие сутки в стране зафиксировано еще 500 случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных уже 2337 человек. Первые случаи заболевания COVID-19 были выявлены в Магаданской и Астраханской областях. Также в числе заболевших оказался и главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Сейчас он работает дистанционно из своего кабинета, а за состоянием здоровья следят коллеги. «360» собрал все, что известно о человеке, который находится на передовой борьбы с коронавирусом, и его состоянии.

Количество умерших пациентов, которые заразились коронавирусом, в России увеличилось. Утром 31 марта сообщалось о восьми погибших. Уже ближе к полуночи оперштаб сообщил о том, что в Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом. У всех были сопутствующие заболевания.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в связи с ситуацией с коронавирусом дал поручения министерствам. В перечень вошли 30 различных пунктов.

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Кроме того, стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Москве.

Россиян ждет самый домашний месяц. Что изменится в их жизни с 1 апреля — в материале «360».

Эпидемиолог Минздрава предупредил о пике заболеваемости COVID-19. Однако после него число заболевших коронавирусной инфекцией пойдет на снижение.

Во многих субъектах страны, в том числе в Москве и Московской области уже введен режим самоизоляции. В Севастополе власти накануне установили блокпосты на въезде в город.

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты вылетел в США для помощи в предотвращении распространения коронавируса нового типа.

В мире

В Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции погибли 3873 человека, заразились 188 172. Это число превысило китайский показатель. Только в Нью-Йорке умерли уже 1096 человек, заразились 41 771. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень тяжелыми и болезненными» в связи с пандемией.

В Испании за последние сутки скончались 849 граждан. Всего в стране более 94 тысяч случаев заболевания. Число погибших в Италии за сутки также увеличилось и достигло 12 428.

Международная федерация футбола (FIFA) намерена создать денежный фонд, чтобы помочь лигам и клубам, которые оказались в трудной финансовой ситуации из-за коронавирусной инфекции. Организаторы Евровидения решили устроить онлайн-шоу в качестве компенсации за отмену конкурса. О помощи волонтеров в период коронавируса рассказал глава Федерации бокса России.

Сейчас во многих странах мира закрыты учебные заведения, общепит, магазины и торговые центры. Как и границы между государствами. Гражданам не разрешается покидать дома без крайней необходимости. «360» узнал, как власти в разных странах пытаются сдерживать заражение 2019-nCoV.

На сегодня количество зафиксированных случаев заболевания новым типом коронавируса в мире преодолело отметку в 850 тысяч, за все время скончались более 42,1 тысячи человек. Выздороветь удалось 177 тысячам пациентов.