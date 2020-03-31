Жители Подмосковья три месяца не будут платить за капремонт

Подмосковье принимает важные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас уже действует режим самоизоляции, а кафе, кинотеатры и многие магазины закрыты. Чтобы поддержать жителей Подмосковья, в регионе придумали новую меру: несколько месяцев можно будет не платить за капремонт.

Жители многоквартирных домов смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это важный шаг, ведь в Московской области самая большая в стране программа капитального ремонта — в нее включены более 44 тысяч домов.

Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Кроме закрытия кинотеатров и парков, в Подмосковье ввели запрет на посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок. В органах ЗАГС регистрируют только факты рождения и смерти, остальные действия проводят только по ранее поданным заявлениям.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 119 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 10 пациентам. 30 марта стало известно о первой смерти человека с коронавирусом в Подмосковье. Это была женщина, которая попала в больницу с двухсторонней пневмонией. Также она страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С понедельника, 30 марта, в Подмосковье ввели режим самоизоляции. Как отметил Воробьев, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю для того, чтобы граждане могли оставаться дома и снизить риск заражения коронавирусом.

Однако многие восприняли эти дни как дополнительные каникулы, после этого в регионе ввели режим самоизоляции для всех. Выходить на улицу разрешается только в больницу, магазин, аптеку, для выгула питомца или чтобы выбросить мусор. Следить за порядком будут сотрудники полиции.

Андрей Воробьев попросил жителей отнестись с пониманием к работе полицейских, которые беспокоятся о жителях региона и будут следить за соблюдением режима самоизоляции.