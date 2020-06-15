Вылечить зубы и навести красоту теперь можно в Подмосковье. Стоматологии и косметологии открыли

Кстати, при поликлинике работает своя косметология, тоже государственная. Сразу на входе посетителей встречают и сразу измеряют температуру.

«Нанесена на полу разделяющая разметка, чтобы люди выдерживали дистанцию между собой, также обязательно, чтобы люди приходили в масках и перчатках, максимально контролируем это», — отметил главный врач Домодедовской городской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

В первый день работы в поликлинике сразу десятки пациентов. Правда, друг от друга им все-таки приходится держаться на расстоянии, мест для сидения стало меньше.

Воздух в помещениях постоянно очищается с помощью специальных бактерицидных аппаратов. Сами врачи закрыты по максимуму. Маска, защитный экран, шапочка, перчатки и халат.

Мы вот буквально только с сегодняшнего дня приступили к плановому лечению и очень соскучились, и нас наша новая амуниция нисколько не смущает Виктория Шарганова врач-стоматолог

Источник фото: телеканал «360»

Пациентов принимают с интервалом в полчаса. После каждого — обязательная дезинфекция, но такие правила действовали в стоматологии и раньше.

Кстати, в прошлом году домодедовская городская поликлиника стала лучшей в регионе. Поэтому здесь решили пойти дальше — и открыли первую государственную косметологию. В доступе — многие известные бьюти-процедуры.

«Все, что касается косметологии, то это эстетические процедуры и инъекции, которые направлены на решение тех или иных состояний, связанных с кожей», — рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Виктория Майборода.

Косметолог тоже принимает клиентов с получасовым интервалом и регулярно проводит дезинфекцию. И естественно, тоже одет по всем правилам.

Так что все жители, которые с нетерпением ждали посещения любимых и необходимых специалистов, могут вздохнуть с облегчением и записаться на долгожданный прием.