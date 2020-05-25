    25 мая 2020, 18:44

    Переучились для новой работы. Стоматологи из Домодедова пришли в службу скорой помощи

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова

    В подмосковном Домодедове 20 стоматологов вызвались помочь службе скорой помощи. Они прошли обучение и сразу пополнили ряды подстанции, которая нуждалась в подкреплении. Их работа продлится больше месяца — на это время сотрудников разместили в гостинице.
    Переучились для новой работы. Стоматологи из Домодедова пришли в службу скорой помощи | Изображение 1

    Из-за пандемии в стоматологиях резко сократилось количество приемов, а бригады скорой помощи начали работать на износ. Десятки сотрудников решили пройти дистанционное обучение, чтобы помочь.

    Среди них Абдул Шарганов, врач-стоматолог Домодедовской городской стоматологической поликлиники. Он прослушал 36-часовой курс.

    Я не боялся, поскольку не знал, чего ожидать. Обычно неизвестность — она не очень пугает

    Абдул Шарганов.
    Переучились для новой работы. Стоматологи из Домодедова пришли в службу скорой помощи | Изображение 2

    Полтора месяца он проведет в обсерваторе — это гостиница, где разместили врачей на период пандемии коронавируса. Там для них предусмотрели все условия. Есть телевизор, холодильник и другие удобства.

    А в Домодедовской городской стоматологической поликлинике тем временем готовят резерв врачей. Но главный врач Михаил Каюгин переживает за всех командированных в службу скорой помощи сотрудников. Он звонит им и спрашивает, как кормят, хватает ли средств защиты.

    Переучились для новой работы. Стоматологи из Домодедова пришли в службу скорой помощи | Изображение 3

    Чуть больше недели назад областным больницам передали 36 новых машин неотложной медицинской помощи. Они помогут врачам быстрее добираться до пациентов.

    А подстанции скорой помощи получили новые реанимобили. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких и все необходимое оборудование.