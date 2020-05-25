Переучились для новой работы. Стоматологи из Домодедова пришли в службу скорой помощи

В подмосковном Домодедове 20 стоматологов вызвались помочь службе скорой помощи. Они прошли обучение и сразу пополнили ряды подстанции, которая нуждалась в подкреплении. Их работа продлится больше месяца — на это время сотрудников разместили в гостинице.

Из-за пандемии в стоматологиях резко сократилось количество приемов, а бригады скорой помощи начали работать на износ. Десятки сотрудников решили пройти дистанционное обучение, чтобы помочь.

Среди них Абдул Шарганов, врач-стоматолог Домодедовской городской стоматологической поликлиники. Он прослушал 36-часовой курс.

Я не боялся, поскольку не знал, чего ожидать. Обычно неизвестность — она не очень пугает Абдул Шарганов.

Полтора месяца он проведет в обсерваторе — это гостиница, где разместили врачей на период пандемии коронавируса. Там для них предусмотрели все условия. Есть телевизор, холодильник и другие удобства.

А в Домодедовской городской стоматологической поликлинике тем временем готовят резерв врачей. Но главный врач Михаил Каюгин переживает за всех командированных в службу скорой помощи сотрудников. Он звонит им и спрашивает, как кормят, хватает ли средств защиты.

Чуть больше недели назад областным больницам передали 36 новых машин неотложной медицинской помощи. Они помогут врачам быстрее добираться до пациентов.

А подстанции скорой помощи получили новые реанимобили. В каждом есть аппараты искусственной вентиляции легких и все необходимое оборудование.