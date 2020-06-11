Лечить зубы в Подмосковье начнут с 15 июня. Стоматологические поликлиники возобновят прием
Стоматологи в государственных поликлиниках начнут принимать пациентов 15 июня. Записаться к врачу можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора по номеру: 8-800-550-50-30.
«К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам», — уточнила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Во время визита к стоматологу пациент должен соблюдать определенные правила — входить в поликлинику можно только в перчатках и маске, также перед входом всем будут измерять температуру. Все должны соблюдать дистанцию, для этого на полах нарисована разметка.
После каждого приема в кабинете будет проводиться дезинфекция.
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