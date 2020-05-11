Музей макияжа в Нью-Йорке показал, как Мэрилин Монро ухаживала за кожей

«Одним из многих уникальных экспонатов, представленных на выставке „Розовые джунгли: макияж 1950-х годов в Америке“ в Музее макияжа, является коллекция экспонатов, впервые представленная публике. Среди них есть персональный рецепт по уходу за кожей Мэрилин Монро», — говорится в сообщении музея.

Это письмо составил доктор Эрно Лазло, который придумал тональный крем для венгерской принцессы. Лазло советовал Монро отказаться от орехов и шоколада, чтобы сохранить кожу красивой и здоровой. Актриса должна была утром мыть лицо и шею со специальным мылом в тазе с водой, а потом нанести увлажняющий крем. После наставало время для тональника и пудры.

Перед сном актриса по совету косметолога наносила на лицо и шею масло, а затем — крем. Потом шел лосьон. Перед тем, как отправиться в постель, он советовал Монро промокнуть кожу хлопчатобумажным полотенцем.

Музей мейкапа открылся в Нью-Йорке в 2020 году. Среди экспонатов его постоянной экспозиции любимая косметика Монро и ее коллег — актрис Одри Хепберн, Греты Гарбо и других.