Выделенки на дорогах Ленинского округа появятся в 2022 году. Это вдвое сократит время

Три выделенные полосы для общественного транспорта обустроят в Ленинском округе в 2022 году. Они появятся на участках Нового, Володарского и Каширского шоссе.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что в этом году завершат первый этап реконструкции Володарского шоссе.

Выделенки появятся благодаря переразметке и расширению. На Новом и Каширском шоссе полосы сделают к сентябрю, а на Володарском — после реконструкции.

«Организация выделенных полос сократит время в пути по Каширскому и Володарскому шоссе более чем в два раза», — подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

Перемены ощутят минимум 250 тысяч жителей Ленинского округа. Им напомнили, что Володарское шоссе масштабно реконструируют для повышения пропускной способности дороги.

Реконструкция Володарского шоссе

На первом этапе реконструкции участок от съезда на А105 до остановки «Городок» расширят до четырех полос, обновят и асфальт. Работу завершат в середине 2022 года.

На втором этапе дорогу расширят до четырех-шести полос, построят боковые проезды. Это сделают к началу 2025-го.

Кроме того, построят развязку с тоннелем, обустроят новые тротуары и современное освещение.

Когда реконструкция закончится, пропускная способность дороги превысит 70 тысяч машин в сутки.

В этом году начнется строительство и новой трассы ЮЛА. Это дорога Солнцево — Бутово — Видное — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. По территории Ленинского округа пройдет 24 километра.