Время выезда из двух ЖК Ленинского округа сократили в 4 раза

Расширение дорог и наладка сфетофоров снизили время выезда из двух жилых комплексов Ленинского округа до 5-7 минут. Раньше водители тратили по полчаса, а теперь изменения коснутся 21 тысячи человек.

Об этом рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он сообщил, что сократилось время выезда из жилых комплексов «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное».

По поручению губернатора Андрея Воробьева выполнены работы для сокращения пробок — обустроена выделенная полоса общественного транспорта из ЖК „Пригород Лесное“, а для ЖК „Восточное Бутово“ — скоростные полосы Алексей Гержик.

Для этого уже расширили проезжую часть и оптимизировали работу светофоров на пересечении Расторгуевского шоссе с Крымской улицей у ЖК «Восточное Бутово» и на выезде из ЖК «Пригород Лесное».

«Это позволило нам значительно сократить время выезда из жилых комплексов в утренний час пик. Теперь оно составляет не более 5-7 минут», — добавил Гержик.

Временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Абаренов подчеркнул, что специалисты продолжат наблюдать за этими участками.

«При необходимости мы будем регулировать режимы работы светофорных объектов. Первые „узлы“ развязаны», — отметил он.

Абаренов добавил, что впереди еще большая реконструкция Володарского шоссе, которая позволит решить транспортную проблему для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль всей трассы.