Камеры начнут следить за ограничениями по движению грузовиков на Володарском шоссе в Подмосковье

Ограничения по движению грузовых автомобилей ввели на Володарском шоссе в Ленинском городском округе до 20 мая 2023 года. Они действуют с 6:00 до 22:00. Следить за соблюдением правил начнут видеокамеры.

Знак «Въезд грузовых автомобилей запрещен» установили на участке «М-5 „Урал“ — п. Володарского — Каширское шоссе», от пересечения с Каширским шоссе до Советской улицы в деревне Мисайлово.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что камеры, которые начнут следить за соблюдением ограничения, заработают 21 января.

Временное ограничение ввели в рамках проекта по ликвидации пробок Минтранс Подмосковья.

В министерстве уточнили, что запрет касается грузовиков с разрешенным максимальным весом более 7,5 тонны.

Цель этого ограничения — улучшить движение на участке от Каширского шоссе до деревни Мисайлово.

Ранее стало известно, что время выезда из двух кварталов Ленинского округа сократили в четыре раза.