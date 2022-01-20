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    20 января 2022, 14:35

    Камеры начнут следить за ограничениями по движению грузовиков на Володарском шоссе в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Ограничения по движению грузовых автомобилей ввели на Володарском шоссе в Ленинском городском округе до 20 мая 2023 года. Они действуют с 6:00 до 22:00. Следить за соблюдением правил начнут видеокамеры.

    Камеры начнут следить за ограничениями по движению грузовиков на Володарском шоссе в Подмосковье | Изображение 1

    Знак «Въезд грузовых автомобилей запрещен» установили на участке «М-5 „Урал“ — п. Володарского — Каширское шоссе», от пересечения с Каширским шоссе до Советской улицы в деревне Мисайлово.

    В Минтрансе Подмосковья сообщили, что камеры, которые начнут следить за соблюдением ограничения, заработают 21 января.

    Временное ограничение ввели в рамках проекта по ликвидации пробок

    Минтранс Подмосковья.

    В министерстве уточнили, что запрет касается грузовиков с разрешенным максимальным весом более 7,5 тонны.

    Цель этого ограничения — улучшить движение на участке от Каширского шоссе до деревни Мисайлово.

    Ранее стало известно, что время выезда из двух кварталов Ленинского округа сократили в четыре раза.