Туристы, вакцинация и цифровизация. Как Подмосковье встретит Новый год

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Власиха

Новый год без новых ограничений

Глава региона отметил, что Московская область не будет вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники.

Ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждем гостей на новогодние праздники — все наши города подготовлены для этого Андрей Воробьев

Губернатор отметил, что необходимо уметь радоваться даже в такой трудной ситуации. Однако и в новогодние дни нельзя забывать про осторожность, необходимо продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию и другие ограничения, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Андрей Воробьев отметил, что никуда не поедет на новогодних каникулах, и встретит праздник в Московской области.

Коронавирус под контролем

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье справляется с пандемией. Несмотря на рост новых случаев заражения в стране, региону хватает медикаментов и свободных коек.

«Мы видим, что госпитализация высокая у нас, но и количество выздоравливающих пациентов стабильно хорошее. Ну и вакцинация — мы этому сейчас уделяем большое внимание», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что в регионе на вакцинацию можно записаться через электронную очередь. Однако сейчас в приоритете препарат получают жители, которые входят в группы риска из-за своей работы. Это медицинские работники, учителя, сотрудники МФЦ, а также водители общественного транспорта. Они могут сделать прививку и защититься от коронавируса раньше остальных. Андрей Воробьев подчеркнул, что регион ждет поставок вакцины в большем количестве, чтобы дать возможность привиться всем желающим жителям.

Источник фото: РИА «Новости»

Андрей Воробьев рассказал, что привился от коронавируса одним из первых, потому что во время работы контактирует с большим количеством людей. Несмотря на это, он продолжил носить маску.

«Я постоянно очень много общаюсь, но при этом постоянно надеваю маску в закрытых помещениях. Потому что это не важно — привился ты или нет. Это элемент культуры, которая теперь вошла в нашу жизнь», — подчеркнул он.

Цифровизация — будущее региона

Андрей Воробьев отметил, что регион уделяет отдельное внимание цифровизации. Подмосковье делает все, чтобы максимально облегчить жизнь своим жителям, и избавить их от лишних трудностей при взаимодействии с государством.

Планы такие — максимально сделать удобным качество услуг. Сегодня все больше и больше ты можешь получить государственные, муниципальные услуги в цифровом виде. То есть, тебе никто не морочит голову, ты получаешь все на свой телефон или компьютер Андрей Воробьев

Главная задача региона на сегодняшний день — убрать барьеры, которые достались из прошлого века, но продолжают усложнять жизнь сейчас. Это позволит сделать взаимодействие с властью на федеральном или муниципальном уровне максимально удобным. Неважно, за какой услугой обратится житель — устроить ребенка в школу или детский сад, записаться на прием к врачу или на экскурсию.

«Это делает жизнь комфортнее, экономит огромную уйму времени. Не надо стоять в очередях, все делается онлайн», — подчеркнул глава региона.