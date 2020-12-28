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    28 декабря 2020, 21:31

    «Будем решать вопросы людей». Губернатор Подмосковья рассказал о планах на 2021 год

    Нина Петлинова

    В этом году Московская область полностью избавилась от свалок — закрылся последний полигон. В дальнейшем власти региона планируют продолжать работать для комфорта жителей и исполнять обещания, которые им давали. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
    «Будем решать вопросы людей». Губернатор Подмосковья рассказал о планах на 2021 год

    «Будем дальше работать, будем решать вопросы людей», — подчеркнул он.

    Отдельное внимание глава Подмосковья уделил цифровизации. Он отметил, что регион стремится сделать качество услуг как можно более комфортным для жителей.

    «Планы такие — максимально сделать удобным качество услуг. Сегодня все больше и больше ты можешь получить государственные, муниципальные услуги в цифровом виде. То есть, тебе никто не морочит голову, ты получаешь все на свой телефон или компьютер», — заявил он.

    Глава региона назвал главную задачу, которая поможет добиться поставленной цели: нужно убрать все барьеры, которые достались из прошлого века.

    «Сделать максимально удобным взаимодействие с властью по муниципальным, государственным услугам: школы, детский сад, запись к врачу или на экскурсию — неважно. Это делает жизнь комфортнее, экономит огромную уйму времени. Не надо стоять в очередях, все делается онлайн», — подчеркнул Андрей Воробьев.