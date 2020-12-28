Подмосковье не будет вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники

«Ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждем гостей на новогодние праздники — все наши города подготовлены для этого. Конечно, ситуация по-прежнему сложная, но жизнь на то и жизнь, что нужно уметь радоваться — и вместе с тем быть предельно осторожными, даже в эти новогодние дни», — отметил глава региона.

Он добавил, что никуда не поедет на Новый год, а будет отмечать главную ночь года в Подмосковье.

24 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о нерабочем дне 31 декабря. Он признался, что сделал это с большим удовольствием. Принятое решение позволит всем подготовиться к празднованию Нового года, сказал губернатор. При этом зарплаты будут сохранены.