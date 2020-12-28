Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион справляется с коронавирусом. Для этого есть необходимые препараты и свободные койки, а вакцине уделяют отдельное внимание.

Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Справляемся, у нас есть необходимое количество ресурсов — койки, лекарства. Мы видим, что госпитализация высокая у нас, но и количество выздоравливающих пациентов стабильно хорошее. Ну и вакцинация — мы этому сейчас уделяем большое внимание», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев отметил, что в регионе действует электронная запись для вакцинации от коронавируса. При этом существуют приоритетные группы, которые могут сделать прививку раньше остальных жителей. Речь идет про врачей, учителей, работников МФЦ, водителей общественного транспорта. При этом Подмосковье ждет большее количество вакцины, чтобы привить как можно больше желающих.

Сам губернатор сделал прививку от коронавируса одним из первых. Он рассказал, что все равно продолжает соблюдать меры безопасности.

«Я постоянно очень много общаюсь, но при этом постоянно надеваю маску в закрытых помещениях. Потому что это не важно — привился ты или нет. Это элемент культуры, которая теперь вошла в нашу жизнь», — заключил глава региона.